شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: إليكم حصيلة الطائرات المدمرة داخل مطار صنعاء الدولي عقب غارات جوية إسرائيلية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حصل جهينة يمن على حصيلة الطائرات المدمرة داخل مطار صنعاء الدولي.

وقال مصدر انه تم تدمير ٣ طائرات مدنية و٣ طائرات امم متحدة في استهداف مطار صنعاء.

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