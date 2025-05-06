شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل :البنك المركزي يحدد سعر تاريخي للدولار والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يعلن البنك المركزي اليمني اليوم الثلاثاء الموافق 6 مايو 2025م، عن نتائج المزاد رقم (12-2025) لبيع عملة أجنبية، والتي أعلن عنها يوم الثلاثاء الماضي. سعر الدولار:٢٥٢١



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