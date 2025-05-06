شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل:شاهد صورة أولية.. تكدس للمسافرين في صالة الإنتظار بالمطار والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حصل موقع جهينة يمن على صورة أولية يظهر فيها للمسافرين في صالة الإنتظار بالمطار بمطار علياء في الأردن.

ويظهر تكدس المسافرين المتجهين صوب مطار صنعاء الدولي المقرر رحلتهم اليوم.

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