شكرا لقرائتكم خبر عن سيتم قصفها خلال الساعات القادمة... الجيش الإسرائيلي يصدر أوامر إخلاء لسكان هذه المناطق بصنعاء والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أمر إخلاء إلى "جميع الموجودين في منطقة مطار صنعاء"، تمهيدا لقصفها.
وقال جيش الاحتلال في بيان مصحوبا بخريطة: "إنذار عاجل إلى جميع المتواجدين في منطقة مطار صنعاء الدولي وفقما يعرض في الخريطة المرفقة. ندعوكم إلى إخلاء منطقة المطار، مطار صنعاء الدولي، بشكل فوري، وتحذير كل من يتواجد بجواركم عن ضرورة إخلاء هذه المنطقة فورا".
وأضاف أن "عدم الإخلاء والابتعاد عن المكان يعرضكم للخطر".
كانت هذه تفاصيل خبر سيتم قصفها خلال الساعات القادمة... الجيش الإسرائيلي يصدر أوامر إخلاء لسكان هذه المناطق بصنعاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.