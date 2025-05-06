شكرا لقرائتكم خبر عن سيتم قصفها خلال الساعات القادمة... الجيش الإسرائيلي يصدر أوامر إخلاء لسكان هذه المناطق بصنعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أمر إخلاء إلى "جميع الموجودين في منطقة مطار صنعاء"، تمهيدا لقصفها.

وقال جيش الاحتلال في بيان مصحوبا بخريطة: "إنذار عاجل إلى جميع المتواجدين في منطقة مطار صنعاء الدولي وفقما يعرض في الخريطة المرفقة. ندعوكم إلى إخلاء منطقة المطار، مطار صنعاء الدولي، بشكل فوري، وتحذير كل من يتواجد بجواركم عن ضرورة إخلاء هذه المنطقة فورا".

وأضاف أن "عدم الإخلاء والابتعاد عن المكان يعرضكم للخطر".