شكرا لقرائتكم خبر عن بالتزامن مع الغارات الأمريكية...أوامر حوثية صارمة لسكان صنعاء تكشف حجم الرعب والهلع والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدرت سلطات مليشيا الحوثي الإرهابية، أوامر للسكان في العاصمة صنعاء، تكشف تخوفاتها من أي تحركات ضدها، بالتزامن مع الغارات الأمريكية على اليمن.

ودعا بيان لوزارة داخلية المليشيات (التي لا يعترف بها أحد) المواطنين في العاصمة صنعاء للانتباه واليقظة، والإبلاغ عما أسماها "أي تحركات مشبوهة تساعد العدو بأي شكل كان".

ويكشف التعميم الحوثي، مدى الرعب والهلع الذي تعيشه المليشيات، والخوف من أي تحركات قد تؤدي إلى استهداف قياداتها، في ظل استمرار الغارات الأمريكية عليها.

وكانت المليشيات قد أمرت السكان في مناطق سيطرتها، في وقت سابق، بمنع الحديث عن أماكن الغارات الأمريكية، أو الحديث عنها في مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر المكالمات الهاتفية والرسائل النصية.