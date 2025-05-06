شكرا لقرائتكم خبر عن غرامة قياسية على "تيك توك" بسبب نقل بيانات مستخدمين إلى الصين والان مع التفاصيل

فرضت هيئة حماية البيانات الأيرلندية غرامة قدرها 530 مليون يورو على تطبيق "تيك توك" نتيجة نقل غير قانوني لبيانات شخصيات مستخدمين أوروبيين إلى خوادم في الصين، مما يعد انتهاكًا صارخًا للائحة العامة لحماية البيانات الأوروبية (GDPR).

تأتي هذه العقوبة بعد تحقيقات موسعة أظهرت أن "تيك توك" لم يتخذ التدابير اللازمة لحماية بيانات مستخدميه من رقابة السلطات الصينية. وتعتبر هذه الغرامة هي الثالثة الأكبر في تاريخ اللائحة الأوروبية منذ بدء تنفيذها في عام 2018، مما يبرز أهمية القوانين الأوروبية في حماية الخصوصية وبيانات المستخدمين.

التحقيقات التي أجرتها الهيئة الأيرلندية كشفت أن التطبيق الشهير لم يوفر مستوى كافي من الأمان لحماية المعلومات الحساسة، مما أثار قلق المنظمين الأوروبيين بشأن سلوكيات المنصات الرقمية الكبرى في نقل وتخزين البيانات.