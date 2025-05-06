شكرا لقرائتكم خبر عن غرامة قياسية على "تيك توك" بسبب نقل بيانات مستخدمين إلى الصين والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - غرامة قياسية على "تيك توك" بسبب نقل بيانات مستخدمين إلى الصين
فرضت هيئة حماية البيانات الأيرلندية غرامة قدرها 530 مليون يورو على تطبيق "تيك توك" نتيجة نقل غير قانوني لبيانات شخصيات مستخدمين أوروبيين إلى خوادم في الصين، مما يعد انتهاكًا صارخًا للائحة العامة لحماية البيانات الأوروبية (GDPR).
وتعتبر هذه الغرامة هي الثالثة الأكبر في تاريخ اللائحة الأوروبية منذ بدء تنفيذها في عام 2018، مما يبرز أهمية القوانين الأوروبية في حماية الخصوصية وبيانات المستخدمين.
التحقيقات التي أجرتها الهيئة الأيرلندية كشفت أن التطبيق الشهير لم يوفر مستوى كافي من الأمان لحماية المعلومات الحساسة، مما أثار قلق المنظمين الأوروبيين بشأن سلوكيات المنصات الرقمية الكبرى في نقل وتخزين البيانات.
كانت هذه تفاصيل خبر غرامة قياسية على "تيك توك" بسبب نقل بيانات مستخدمين إلى الصين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ناس تايم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.