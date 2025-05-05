شكرا لبحثكم عن خبر برعاية من الشيخ راجح باكريت .. مهرجان حات السنوي للمحالبة ينطلق في نسخته السادسة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - المهرة - خاص

انطلقت صباح اليوم الاثنين فعاليات مهرجان حات السنوي للمحالبة في نسخته السادسة، تحت رعاية كريمة من الشيخ راجح سعيد باكريت، عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي. و يستمر المهرجان لمدة ثلاثة أيام، خلال الفترة من 5 إلى 8 مايو، في مديرية حات بمحافظة المهرة.

و يُعد هذا المهرجان حدثًا سنويًا بارزًا ينتظره سكان المهرة والمحافظات المجاورة، وذلك لما حققته النسخ السابقة من نجاح وشعبية واسعة، و يهدف المهرجان إلى الاحتفاء بالتراث المهري الغني وإظهار و تعزيز الهوية الثقافية للمنطقة، ويتميز المهرجان هذه السنة بتسيير ما يقارب 250 راحلة مشاركة بفئات مختلفة.

يشمل المهرجان مجموعة متنوعة من الفعاليات التراثية التي تعكس الموروث الشعبي للمحافظة وتحافظ على التراث الثقافي الأصيل .

و سيتم توزيع جوائز قيمة، بما في ذلك سيارات ومبالغ نقدية، لتشجيع المشاركة على الاستمرار في الحفاظ على الموروث الثقافي، وتوفير منصة للتلاقي والتعارف بين القبائل والمناطق المجاورة، وتعزيز الروابط الاجتماعية، وتنشيط الحركة الثقافية والاقتصادية في المحافظة.