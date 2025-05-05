شكرا لبحثكم عن خبر «كاك بنك» يكرم الموظفين المثاليين للعام 2024/2025 والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن، اعلام كاك بنك:

كرم بنك التسليف التعاوني والزراعي (كاك بنك) الموظفين المثاليين بمناسبة عيد العمال العالمي لعام 2024/2025، وشمل التكريم الذي اقيم برعاية القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي، الأستاذ/ حاشد الهمداني، الموظفين المثاليين من مختلف الإدارات والفروع، بالإضافة إلى موظفي الأمن والصيانة، نضير الجهود المتميزة التي يبذلها الموظفون في سبيل تطوير الأداء المؤسسي وتحقيق أهداف البنك.

وفي لفتة إنسانية مؤثرة، تم تكريم موظفة الأمن والصيانة، أرزاق محمد حسين علي، كموظفة مثالية في قطاع الأمن والصيانة، وذلك بعد وفاتها خلال الشهر الماضي إثر معاناتها مع المرض، حيث أثنى الحضور على إخلاصها وتفانيها في العمل خلال سنوات خدمتها.

وخلال الحفل، اكد الهمداني، إن هذا التكريم يأتي تقديراً للجهود المبذولة من قبل موظفينا في مختلف القطاعات، والذين يمثلون الركيزة الأساسية لنجاح البنك وتقدمه، ونؤكد في كاك بنك التزامنا المستمر بدعم وتحفيز الكفاءات، والوفاء لمن قدموا بإخلاص، كما هو الحال مع الزميلة الراحلة أرزاق حسين التي كانت نموذجاً للتفاني والانضباط"

ويأتي هذا التكريم في إطار حرص كاك بنك على تعزيز ثقافة التقدير وتحفيز الكوادر الوظيفية لبذل المزيد من العطاء والتميز.

تم تكريم الموظفين في مبنى ادارة البنك في المعلا في العاصمة عدن، بحضور رئيس البنك ونائب الرئيس التنفيذي للقطاع المساند الاستاذ/ منصر جميع، وعدد من مدراء الادارات ورؤساء الاقسام.