شكرا لبحثكم عن خبر التوقيع مع مصدر الإماراتية على إنشاء محطة كهرباء شمسية في عدن بقدرة 120 ميجاوات والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - توقيع اتفاقية في أبوظبي لتوسعة محطة عدن للطاقة الشمسية بـ120 ميجاوات إضافية

شهدت العاصمة الإماراتية أبوظبي، اليوم الاثنين مراسم توقيع اتفاقية توسعة محطة الطاقة الشمسية 120 ميجاوات، بالعاصمة عدن، بتمويل كريم من الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ووقع الاتفاقية، التي تنص على إضافة 120 ميجاوات للمحطة القائمة، من طرف بلادنا وزير الكهرباء والطاقة م. مانع بن يمين، ووزير الدولة، محافظ العاصمة عدن أحمد حامد لملس، ومدير عام المؤسسة العامة للكهرباء المهندس مجيب الشعبي، وعلي الشمّري، رئيس قسم المشاريع الاستراتيجية والخاصة في شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" من طرف الأشقاء بدولة الإمارات.

وعقب التوقيع، ثمّن وزير الكهرباء، م. مانع بن يُمين ومحافظ العاصمة عدن الدعم المقدم من الأشقاء في دولة الإمارات لمنظومة الطاقة في بلادنا والعاصمة عدن على وجه الخصوص، عبر مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة، والتي من شأنها أن تخفف من معاناة المواطنين، خاصة خلال فصل الصيف.

وأثنى بن يُمين ولملس، على الجهود الكبيرة التي يبذلها اللواء عيدروس الزُبيدي لمساندة وزارة الكهرباء، والسلطة المحلية بما يمكنهما من التغلب على الصعوبات المتعلقة بتوفير الطاقة من خلال مشاريع استراتيجية ومستدامة.

وفي السياق، أكد الوزير بن يمين أن اللواء الزُبيدي يواصل جهوده ومشاوراته مع الأشقاء في دولة الإمارات لوضع حلول استراتيجية مستدامة لقطاع الكهرباء في العاصمة عدن وبقية المحافظات، فضلا عن جهود أخرى يبذلها لإلزام الحكومة للقيام بواجباتها المتمثلة بتوفير الوقود لمحطات الكهرباء لعودة التوليد إلى وضعه الطبيعي.

ومن المنتظر أن يتم إنجاز مشروع التوسعة في فترة قياسية نظرا لجاهزية الخط الناقل، ومن شأنه أن يسهم رفع القدرة التوليدية لمنظومة الكهرباء في العاصمة عدن، ويعزز الاعتماد على الطاقة المتجددة كحل مستدام لأزمة الكهرباء.