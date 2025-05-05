شكرا لبحثكم عن خبر استجابةً لمبادرة تأهيل خط أبين الدولي.. تدشين المرحلة الأولى من الترميم بدعم العميد ناصر عبدربه والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

استجابةً لمبادرة ترميم طريق أبين الدولي، التي أطلقها المؤرخ إبراهيم الكازمي، والصحفيون فهد البرشاء، ونبراس الشرمي، وماهر البرشاء، وبدعمٍ سخي من قائد ألوية الحماية الرئاسية، العميد الركن ناصر عبدربه منصور هادي، دُشّن صباح اليوم الإثنين العمل في ترميم طريق أبين الدولي، ابتداءً من مدخل عاصمة المحافظة زنجبار وحتى مديرية مودية كمرحلة أولى، وذلك بعد تكفّل العميد الركن ناصر عبدربه منصور هادي بتمويل كامل العمل.

وقد بدأت شركة الخضيري للمقاولات صباح اليوم بعملية الكشط والدك في مدخل عاصمة المحافظة، وسيستمر العمل بإذن الله وصولًا إلى مديرية مودية.

وأكد أعضاء المبادرة أن العمل سيستمر في جمع التبرعات للمرحلة الثانية، التي ستكون بدايتها من مديرية مودية وصولًا إلى مديرية المحفد.

حضر التدشين مدير شركة الخضيري للمقاولات، المهندس صالح الخضيري، وأعضاء مبادرة ترميم طريق أبين: المؤرخ إبراهيم الكازمي، والكاتب الصحفي فهد البرشاء، والصحفي ماهر البرشاء، والصحفي نبراس الشرمي.

الاثنين 5 مايو