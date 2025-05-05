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يزيد بن سلمان - شبوة - برعاية كريمة من دولة رئيس الوزراء وزير المالية ..

«كاك بنك» يدشن خدمة التحصيل والسداد الإلكتروني للإيرادات الضريبية عبر تطبيق "كاك بنكي"

عدن، اعلام كاك بنك:

دشن بنك التسليف التعاوني والزراعي (كاك بنك)، اليوم الاحد، خدمة التحصيل والسداد الإلكتروني للإيرادات الضريبية عبر نظام وتطبيق "كاك بنكي"، برعاية كريمة من دولة رئيس الوزراء وزير المالية الأستاذ/ سالم صالح بن بريك، من خلال حفل رسمي شهد حضورًا واسعًا من المسؤولين وممثلي الجهات الحكومية ورجال المال والأعمال والاقتصاديين والإعلاميين، في خطوة نوعية نحو تعزيز التحول الرقمي في القطاع المالي والمصرفي.

ويأتي هذا التدشين في إطار جهود كاك بنك لتوسيع خدماته الإلكترونية وتحسين تجربة العملاء من خلال حلول مصرفية مبتكرة وآمنة تسهّل عمليات الدفع والتحصيل، لا سيما في ما يتعلق بالإيرادات الحكومية.

وأوضح القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لكاك بنك، الأستاذ/ حاشد الهمداني، أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في الخدمات المصرفية الموجهة للقطاع العام، مشددًا في كلمته بحفل التدشين، على أهمية الشراكة الفاعلة بين البنك ومؤسسات الدولة.

وقال الهمداني: "نحن في كاك بنك نعمل باستمرار على تطوير خدماتنا بما يتواكب مع تطورات التكنولوجيا المالية، وهذا التدشين يعكس التزامنا بدعم التحول الرقمي، وتحقيق الشفافية والكفاءة في إدارة الإيرادات العامة".

من جانبه، عبّر رئيس مصلحة الضرائب، الدكتور/ جمال سرور، عن سعادته بتدشين هذه الخدمة، مشيرًا إلى أنها ستسهم بشكل كبير في تسهيل إجراءات الدفع للمكلفين وتحسين عملية التحصيل الضريبي، حيث قال: "نحن نعتبر هذه الخطوة شراكة استراتيجية نحو بناء منظومة ضريبية رقمية أكثر فاعلية واستجابة، ونثمّن الدور الرائد الذي يقوم به كاك بنك في هذا الجانب".

وبدوره أشار وكيل وزارة المالية نصر الحربي إلى أهمية هذه الخدمة في دعم الجهود الحكومية لتعزيز الشفافية وتوسيع نطاق التحصيل الإلكتروني، مؤكدًا أن الوزارة ستواصل دعمها لهذه المبادرات التي تصب في خدمة الاقتصاد الوطني.

وأكد رئيس الغرفة التجارية ابو بكر باعبيد في كلمته بالحفل على أهمية كل المشاريع التي تخدم البنية التحتية في عدن وتساهم في إنعاش الأوضاع وتجاوز التحديات المختلفة التي تواجه المستثمرين ورجال الأعمال والقطاع الخاص باعتبارهم يمثلون رافدا اقتصاديا وتنمويا مهما للإسهام في تعزيز النشاط الاقتصادي وعدم مغادرة رؤوس الأموال للعاصمة عدن، وشدد على ضرورة تكاتف الجهود من أجل دعم وتعزيز دور القطاع الخاص في البلد ومنح التسهيلات اللازمة لرجال المال والأعمال.

وتمت خلال حفل التدشين إتمام اول عملية سداد قام بها كاك بنك، عبر تطبيق كاك بنكي لتسديد رسوم ضريبية وتمت العملية بشكل مباشر امام جميع الحضور ليتم اعلان انطلاق الخدمة.

ويُعد تدشين هذه الخدمة جزءًا من سلسلة خطوات يتخذها كاك بنك لتعزيز الابتكار المالي وتقديم خدمات مصرفية متطورة تسهم في بناء اقتصاد رقمي شامل.

حضر حفل التدشين عدد من المسؤولين الحكوميين والجهات المعنية وعددا من رجال الأعمال، والشخصيات الاعتبارية.