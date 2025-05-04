مدير عام صيرة يدشّن امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024-2025

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يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن – إعلام المديرية

دشّن مدير عام مديرية صيرة بمحافظة عدن، الدكتور محمود بن جرادي، اليوم، امتحانات شهادة الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي للعام الدراسي 2024-2025، في عدد من المراكز الامتحانية بالمديرية.

واطلع بن جرادي، خلال جولته، على سير الامتحانات في عدد من ثانويات المديرية، شملت ثانويات أبان، وباكثير للبنات، والبيحاني للمنتسبات، بالإضافة إلى لطفي جعفر أمان، والبيحاني للبنين، مستمعاً من الطلاب حول انطباعاتهم عن الامتحانات وسير العملية الامتحانية.

وحث المدير العام الطلاب على مضاعفة الجهود والمثابرة لتحقيق نتائج متميزة، مؤكداً حرص السلطة المحلية على دعم فئة الشباب، باعتبارهم عماد المستقبل، ومشيراً إلى التزام السلطة بتذليل كافة الصعوبات التي قد تواجههم أثناء فترة الامتحانات، متمنياً لهم التوفيق والنجاح.

من جانبها، أوضحت مديرة مكتب التربية والتعليم بصيرة، إيمان الشرجبي، أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة بلغ 1328 طالباً وطالبة موزعين على 6 مراكز امتحانية، منهم 566 في القسم العلمي و762 في القسم الأدبي.

حضر التدشين كل من رئيس لجنة الخدمات بالمديرية عائش قادري، ومسؤول التعليم علاء مانا، ورئيس قسم الامتحانات هشام أنور، ومدير الصحة المدرسية سمر برو، ورئيس اللجان المجتمعية محمد يوسف.