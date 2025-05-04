اشهر ضابط في الجيش الجنوبي في ذمة الله

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يزيد بن سلمان - شبوة - اشهر مدربي الحركة النظامية في الكلية العسكرية بعدن سابقا والكلية الحربية حالياً العقيد/ علي احمد طريش في ذمة الله.. نسال الله ان يغفر له ويرحمه ويسكنه فسيح جناته. تعازينا لأسرته وأهله ورفاقه وكل طلبته. وانا لله وانا اليه راجعون.

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