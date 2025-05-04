شكرا لبحثكم عن خبر الهمداني يهنئ بن بريك بمناسبة تعيينه رئيسًا لمجلس الوزراء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن، اعلام كاك بنك:

رفع القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لبنك التسليف التعاوني والزراعي (كاك بنك)، الأستاذ/ حاشد محمد الهمداني، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى دولة الأستاذ سالم صالح بن بريك، وذلك بمناسبة صدور قرار تعيينه رئيسًا لمجلس الوزراء.

وأعرب الهمداني عن أمله في أن يُسدد الله خطى بن بريك ويوفقه في أداء هذه المسؤولية الوطنية الكبيرة، وأن تكون هذه الخطوة بداية مرحلة جديدة من البناء والتنمية والاستقرار، وتحقق الخير والتقدم للوطن والمواطنين.

وفي ختام تهنئته، دعا الهمداني الله أن يُعين رئيس الوزراء الجديد في أداء مهامه، متمنيًا له التوفيق لما فيه خير البلاد والعباد.