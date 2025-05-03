شكرا لبحثكم عن خبر سالم بن بريك رئيساً.. وهذا مصير وزراء الحكومة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - صدور قرار رئيس مجلس القيادة بتعيين رئيس لمجلس الوزراء صدر اليوم السبت قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي رقم (١٥٦) لسنة ٢٠٢٥م، بشأن تعيين رئيس لمجلس الوزراء.. فيما يلي نص القرار: رئيس مجلس القيادة الرئاسي - بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية. - وعلى القانون رقم (٣) لسنة 2004م بشأن مجلس الوزراء. - وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23 / 11 / 2011 م. - وعلى اتفاق الرياض الموقع في 5 نوفمبر 2019م. - وعلى اعلان نقل السلطة، وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي الصادر بتاريخ 7 ابريل 2022م. وبناء على قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (8) بتاريخ 1 مايو 2025م. ولما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد. قرر: مادة (1): يعين الاخ/ سالم صالح سالم بن بريك رئيساً لمجلس الوزراء. مادة (2): استمرار أعضاء الحكومة في أداء مهامهم وفقاً لقرار تعيينهم. مادة (3): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. صدر برئاسة مجلس القيادة الرئاسي بتاريخ ٥ ذو القعدة / 1446 هـ الموافق 3 / مايو / 2025 م د. رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي

كانت هذه تفاصيل خبر سالم بن بريك رئيساً.. وهذا مصير وزراء الحكومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.