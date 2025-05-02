شكرا لبحثكم عن خبر معاني الوفاء للمدرب العسكري العقيد علي طريش والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

كتب / علي منصور مقراط

العقيد علي احمد طريش اسم عسكري ذائع الصيت اشتهر كمدرب حركة نظامية ومساعد نظام في الكلية العسكرية بصلاح الدين منذ سبعينيات وثمانينيات والى تسعينيات القرن الماضي كان طريش في ميدان مصنع الرجال والقادة العسكريين في الكلية. تخرج على يديه وزملائه ورفاقه في تلك الحقب الزمنية المئات من الطلبة الذين صاروا ضباط وقادة بارزين علمهم طريق ورفاقه من الوهلة الأولى ابجديات الحركة النظامية في الميدان الاسود والحياة العسكرية والضبط والربط العسكري..مرت السنوات وعقود الزمن الجميل.واحيل العقيد علي احمد طريش مع الآلاف من كوادر الجنوب العسكرية إلى سياسة خليك في البيت .

قبل يومين تعرض هذا القائد والمربي الصلب لنكسة صحية نقل على إثرها إلى المستشفى الكوبي بالمنصورة بعدن لتلقي العلاج.. ولان الدنيا مازالت بخير علم بعض القيادات وكبار الضباط بحالة مدربهم الفاضل الذي على يده واخرين نقلهم من الحياة المدنية إلى العسكرية فكانوا قمة في الوفاء والعرفان..ولكم تتخيلوا معالي وزير الدفاع الفريق الركن محسن محمد الداعري وهو خريج الدفعة 12 كلية عسكرية ثمانينات القرن الماضي اول زاره إلى مشفاه للاطمئنان على صحته وتقديم مساعدة علاجية .

لله درك يا معالي الوزير..لقد استقبل منتسبي المؤسسة الوطنية الدفاعية خبر لفتتك الكريمة بارتياح شديد ومنقطع النظير

اليوم الخميس تداعى كبار ضباط الجيش من الدفعة 12 ذاتها دفعة وزير الدفاع وذهبوا لزيارة هذا الهرم الوطني العسكري المخضرم في المستشفى للاطمئنان على صحته.. هذه البادرة في رد الجميل تأتي في هذه الظروف الصعبة ..سعدت كثيراً حين تواصل معي هذه الكوكبة الرائعة من من كبار ضباط وقيادات الدفعة 12 كلية عسكرية وشاهدت صورة تجمعهم وهم يحيطون بمدربهم وقائدهم الكبير العقيد علي احمد طريش وعلى رأسهم الزهري ومثنى ابو هيثم الردفاني وحسين عمير وفضل السيد والعنبري وسالم باعش واخرين لم اعرف صورتهم وجميعهم برتبة عميد..كانوا من العام 83 الى 85م يتلقون العلوم العسكرية والتخصصية في الكلية العسكرية بصلاح الدين بالعاصمة عدن..مرت أكثر من 43 عاما ومازالت صورة مدربهم المهيب علي احمد طريش ورفاقه معظمهم في ذمة الله في خيالهم وذاكرتهم

تحية لهذا الوفاء الإنساني والأخلاقي النبيل من خريجي الدفعة 12 كلية عسكرية وعلى رأسهم معالي وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري وتحية للقائد العقيد علي احمد طريش نسأل الله أن يشفيه ويقوم بالسلامة طهور ان شاء الله

شكرا للاخ العميد علي علوان الصبيحي الذي كان أول من أخبرني عن الوضع الصحي للمناضل العقيد طريش سلااااااااااام