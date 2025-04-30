شكرا لبحثكم عن خبر إجراء مراسيم الاستلام والتسليم للهيئة العامة للأراضي وعقارات الدولة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

الأربعاء ٣٠ أبريل ٢٠٢٥

تم اليوم في مقر الهيئة العامة للأراضي وعقارات الدولة بالعاصمة عدن، إجراء مراسيم الاستلام والتسليم بين القيادة السابقة للهيئة والرئيس الجديد، سالم ثابت العولقي، الذي تم تكليفه من قبل رئيس الحكومة برئاسة الهيئة.

وجرت المراسيم بحضور عدد من المسؤولين والكوادر الإدارية في الهيئة، حيث أعرب الحاضرون عن دعمهم الكامل للرئيس الجديد، متمنين له التوفيق في أداء مهامه وتحقيق تطلعات الهيئة في تنظيم وإدارة ملف الأراضي وعقارات الدولة بما يخدم المصلحة العامة.

ويُعد سالم ثابت العولقي من الكفاءات الشابة المعروفة، حيث شغل سابقاً عدداً من المناصب القيادية، ويأمل العاملون في الهيئة أن يسهم تكليفه في تطوير العمل المؤسسي للهيئة وتعزيز الحوكمة وحسن إدارة الموارد العقارية للدولة.

من صفحة الزميل منصور صالح في فيسبوك