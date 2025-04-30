لن تصدق السبب...مقدم خاطرك مجبور يودع اليمن "شاهد"

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عدن - ياسمين التهامي - �ادر الاعلامي الشهير مقدم برنامج خاطرك مجبور عبداللطيف الزيلعي اليمن.

وظهر الزيلعي في ماليزيا باحدى المحميات الطبيعية برفقة عدد من اصدقائه.

وقال الزيلعي:تشرفت بكوني في ضيافة سعادة سفير اليمن في ماليزيا

الدكتور عادل باحميد

ماليزيا هذا البلد الإسلامي أثبت مكانته بين الدول المسلمة

و فتح أبوابه بكل كرم ومحبة #للمواطن_اليمني دون الحاجة إلى فيزة أو معاملات معقدة

واضاف:لان اليمنيون هم من حملوا نور الإسلام إلى هذا البلد المبارك،

وها هي ماليزيا ترد الجميل وتستقبلهم بكل تقدير واحترام



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