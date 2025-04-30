شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل:بريطانيا توجه ضربة عسكرية للحوثيين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �الت وزارة الدفاع البريطانية: قواتنا شاركت في عملية مشتركة مع القوات الأمريكية ضد هدف عسكري حوثي في #اليمن

وشن الطيران غارات على مناطق الحوثيين يوم الثلاثاء

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