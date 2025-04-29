شكرا لبحثكم عن خبر جامعة سوهاج تمنج الباحث “فهمان حمادة حسن" درجة الدكتوراه بأعلى مرتبة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

في إنجاز أكاديمي متميز، حصل الباحث “فهمان حمادة حسن” على درجة الدكتوراه في علم الاجتماع من جامعة سوهاج، تخصص "علم الاجتماع السياسي"، عن رسالته التي حملت عنوان: “الأزمة السياسية وانعكاساتها على الشباب والرياضة: دراسة ميدانية على عينة من الشباب في محافظة عدن”. وقد نال الباحث أعلى درجة تمنحها الجامعة، حيث حصل على مرتبة الشرف الأولى مع التوصية بطباعة الرسالة وتداولها بين الجامعات العربية.

تكونت لجنة المناقشة من الأساتذة:

• أ.د. محمد على سلامة (مناقشًا ورئيسًا)

• أ.د. وفاء محمد على (مناقشًا)

• أ.د. صابر محمد عبد ربه (مشرفًا)

• أ.د. شادية أحمد مصطفى (مشرفًا)

وأشاد جميع أعضاء لجنة المناقشة والحكم بمحتوى الرسالة التي أظهرت عمقًا علميًا واستفاضة في تحليل العلاقة بين السياسة والشباب في منطقة اليمن، مع تقديم رؤى مبتكرة حول كيفية تأثير الأزمة السياسية على الرياضة والشباب. كما أبدت اللجنة إعجابها بالأسلوب العلمي المتميز الذي اعتمده الباحث في عرض دراسته، وهو ما جعل الرسالة تحظى بتوصية بطباعتها وتوزيعها على الجامعات للاستفادة منها في أبحاث المستقبل.

وقد تمت المناقشة يوم الاثنين الموافق ٢٨/٤/٢٠٢٥ في تمام الساعة العاشرة صباحًا في قاعة المناقشات بكلية الآداب في جامعة سوهاج.

حضر المناقشة عميد كلية الآداب، الدكتور محمد توفيق، و الدكتور ياسر رفعت، مدير عام الدراسات العليا في الجامعة، والدكتور علوي الملجمي، منسق الطلاب الوافدين في الجامعة.

كما شهدت المناقشة حضور عدد من أعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلاب.