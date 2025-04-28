شكرا لبحثكم عن خبر مدير شرطة السير بعدن يزور الملازم أمين محمد في المستشفى ويوجه بتغطية نفقات علاجه والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن، 28 أبريل 2025م:

قام العميد عدنان القلعة، مدير شرطة السير بالعاصمة عدن، اليوم الاثنين، بزيارة تفقدية للملازم أمين محمد في مستشفى الجمهورية، للاطمئنان على حالته الصحية بعد تعرضه لوعكة صحية خطيرة أودت به إلى غيبوبة استمرت عدة أيام.

وأشاد العميد القلعة بالجهود الطبية المبذولة لعلاج الملازم أمين، مؤكداً توجيهاته السابقة بتكفل كافة نفقات العلاج، في خطوة تُعبر عن دعم القيادة الأمنية لأفرادها، وحرصها على صحتهم ورفاهيتهم.

وأعرب مدير شرطة السير عن تمنياته بالشفاء العاجل للملازم أمين، مشيداً بتفانيه في أداء واجبه الأمني، ومؤكداً استمرار الدعم له حتى تعافيه التام.

يذكر أن هذه الزيارة تأتي في إطار سياسة القيادة الأمنية بعدن بالوقوف إلى جانب منتسبيها في الأوقات الصعبة، وتعزيز روح التكافل داخل المؤسسة الأمنية.

محمد عيدروس.