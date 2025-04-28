شكرا لبحثكم عن خبر «كاك بنك» يشارك في المؤتمر المصرفي العربي السنوي 2025 بالقاهرة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - القاهرة، اعلام كاك بنك:

شارك بنك التسليف التعاوني والزراعي (كاك بنك)، ممثلاً بالقائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي الأستاذ/ حاشد الهمداني، في فعاليات المؤتمر المصرفي العربي السنوي لعام 2025، والذي يقام في العاصمة المصرية القاهرة خلال يومي 28 و29 من شهر إبريل الجاري، تحت عنوان: "الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتمويل الاقتصاد".

ويُنظَّم المؤتمر من قبل اتحاد المصارف العربية، برعاية محافظ البنك المركزي المصري السيد حسن عبد الله، وبالتعاون مع البنك المركزي المصري، واتحاد بنوك مصر، والاتحاد الدولي للمصرفيين العرب.

ويشهد المؤتمر مشاركة واسعة تضم أكثر من 600 شخصية قيادية مصرفية ومالية، من بينهم محافظو بنوك مركزية، ووزراء مالية واقتصاد، وممثلون عن القطاعين العام والخاص، بهدف تعزيز التعاون المشترك لتحفيز النمو الاقتصادي في العالم العربي.

وخلال مشاركته في المؤتمر، أكد الأستاذ/ حاشد الهمداني على أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن: "المرحلة الراهنة تتطلب تكاتف الجهود بين مختلف القطاعات لدفع عجلة النمو الاقتصادي، وقال : نحن في كاك بنك نؤمن بأن التعاون البنّاء بين القطاعين العام والخاص يمثل حجر الزاوية لتحقيق استقرار اقتصادي شامل ومستدام في منطقتنا العربية".

وأضاف: "مشاركتنا في هذا المؤتمر تأتي تأكيداً لالتزامنا المستمر بدعم المبادرات الاقتصادية والمصرفية التي تسهم في بناء مستقبل أفضل"

كما أشار الهمداني إلى متانة العلاقة التي تربط كاك بنك بالقطاع المصرفي المصري، حيث يرتبط البنك بشراكات استراتيجية وتعاون وثيق مع عدد من البنوك المصرية الرائدة، سواء في مجالات التمويل المشترك أو الخدمات المصرفية المتبادلة، مما يسهم في تعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين اليمن ومصر، ويدعم توجهات البنك نحو الانفتاح على الأسواق الإقليمية والعربية.

ويناقش المؤتمر عدداً من القضايا الحيوية، أبرزها: دور الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تمويل النمو الاقتصادي، ومساهمة الصيرفة الإسلامية في تمويل الاقتصاد والتنمية المستدامة، وآليات التمويل المبتكرة لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودور البنوك الإنمائية متعددة الأطراف والمؤسسات المالية الدولية في دعم هذه المشاريع، والإطار التنظيمي والسياسي لتفعيل الشراكات الفعالة.

ويحظى مؤتمر القاهرة لهذا العام بمشاركة بارزة من مؤسسات مالية عربية ودولية تمثل 23 دولة من العالم العربي وأوروبا، في تأكيد على أهمية هذا الحدث ودوره المحوري في تطوير القطاع المصرفي العربي.

يُذكر أن المؤتمر المصرفي العربي السنوي يُعقد منذ أكثر من 25 عاماً في عدد من العواصم العربية، حيث استضافته الدوحة في عام 2024، والرياض في عام 2023، ويُعد من أبرز الفعاليات المصرفية العربية لما يطرحه من موضوعات استراتيجية على المستويين الإقليمي والدولي.