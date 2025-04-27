كهرباء الرئيس تستجمع وقودها وتعود

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يزيد بن سلمان - شبوة - عقب تجميع كمية من النفط الخام مخصص لثلاثة ايام.. كهرباء عدن: إعادة تشغيل محطة "الرئيس" بترومسيلة للخدمة

أعلنت المؤسسة العامة لكهرباء عدن بأنه في تمام الساعة الثامنة من صباح اليوم جرى تشغيل محطة الرئيس بترومسيلة وإعادتها للخدمة، وذلك عقب تجميع كميات من النفط الخام المخصص لأيام ( الخميس - الجمعة - السبت )

واكدت المؤسسة أن إستمرارية تشغيل محطة الرئيس بحدها الادنى من القدرة الانتاجية مرهون بإستمرار تدفق النفط الخام من حضرموت بواقع أربع ناقلات ومثلها من منشأة صافر ، حيث أن الكمية الحالية القادمة من صافر لا تتجاوز 900 برميل وهي نصف الكمية المطلوبة.

وجددت المؤسسة دعوتها لجميع الجهات المعنية للعمل على ضمان تزويد محطات التوليد بكميات كافية ومنتظمة من الوقود، لضمان تشغيل كافة المحطات وإعادتها للخدمة وتخفيف المعاناة على أهالي العاصمة عدن جراء الصيف الحالي.

إعلام كهرباء عدن