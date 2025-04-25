شكرا لبحثكم عن خبر عاجل.. اعلان حكومي رسمي عن الكارثة الحقيقية في عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تعلن المؤسسة العامة للكهرباء في العاصمة عدن أن محطة الرئيس خرجت عن الخدمة فجر الجمعة، وجميع محطات التوليد العاملة بالديزل متوقفة حالياً، في ظل عدم توفر كميات الوقود اللازمة للتشغيل.

وتشير المؤسسة إلى أن محطة المنصورة لن تتمكن من الاستمرار لأكثر من ثلاثة أيام في حال عدم توفير مادة المازوت بشكل عاجل، ما ينذر بانطفاء كامل مرتقب.

وتجدد المؤسسة مناشدتها لمجلس القيادة الرئاسي، ورئاسة الحكومة، وكافة الجهات المعنية، بسرعة التحرك وتوفير الوقود لضمان استمرار الخدمة وتخفيف معاناة المواطنين.

تؤكد المؤسسة التزامها بإطلاع الجميع على المستجدات، وتعبّر عن تقديرها لصبر السكان في ظل هذه الظروف الصعبة جراء ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة مع بدء دخول الصيف.