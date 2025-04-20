شكرا لبحثكم عن خبر عمال وموظفو المؤسسة العامة للطرق والجسور بالعاصمة عدن يطالبون بإنقاذ المؤسسة وتصحيح مسار صندوق الطرق والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن - خاص

نفذ عمال وموظفو المؤسسة العامة للطرق والجسور، اليوم الأحد، بالعاصمة عدن ، وقفة احتجاجية للمطالبة بإنقاذ مؤسستهم من الانهيار الكامل، وتصحيح مسار عمل صندوق صيانة الطرق، وإنهاء ما وصفوه بحملة التهميش والتسريح الممنهج التي طالت كوادر المؤسسة خلال السنوات الأربع الماضية.

وأكد المشاركون في الوقفة الاحتجاجية التي أقيمت أمام الأمانة العامة لمجلس الوزراء بخور مكسر ،أن المؤسسة العامة للطرق والجسور، باعتبارها الذراع التنفيذي للدولة لشق وصيانة الطرق والجسور، تعرضت لتهميش ممنهج أضعف مواردها البشرية والمادية، مشيرين إلى أن السياسات الإدارية والمالية التي انتهجها صندوق صيانة الطرق أدت إلى تعطيل آلاف العمال والمهندسين المؤهلين، وتفاقم عجز المؤسسة عن أداء مهامها الحيوية، بما في ذلك الصيانة الطارئة للحفر الخطرة وزحف الرمال وأضرار السيول.

وأوضحوا أن تدهور شبكة الطرق وما ترتب عليه من خسائر بشرية ومادية، وصعوبة وصول سلاسل الإمداد الإنسانية، يعد نتيجة مباشرة للعبث بموارد صندوق صيانة الطرق، والتنفيذ غير المنهجي لمشاريع الصيانة بعيداً عن المعايير الهندسية، وعدم الالتزام بصيانة متوازنة لكافة الطرق الرابطة بين المحافظات بما يحقق التنمية المستدامة ويحفظ أرواح المواطنين.

وطالب العمال والموظفون خلال الوقفة بالآتي:

تدخل عاجل من رئاسة الوزراء ووزارتي الأشغال العامة والمالية لتصحيح الأوضاع الإدارية والمالية في صندوق صيانة الطرق.

تفعيل دور المؤسسة العامة للطرق والجسور وتكليفها فعلياً بتنفيذ مشاريع الصيانة عبر فروعها المنتشرة في المحافظات المحررة.

انتظام صرف المرتبات، تثبيت المتعاقدين، وحماية ممتلكات المؤسسة من النهب والبسط العشوائي.

وحذر المحتجون من استمرار تدهور شبكة الطرق، مؤكدين أن كلفة الصيانة تتفاقم مع مرور الوقت وتزايد الحوادث والخسائر البشرية والمادية، مشددين على عزمهم مواصلة التصعيد حتى تنفيذ مطالبهم وإنقاذ ما تبقى من البنية التحتية للطرق في البلاد.