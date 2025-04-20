شكرا لبحثكم عن خبر وقايتك بيدك ... فلنكن معًا خط الدفاع الأول ضد حمى الضنك والملاريا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

بقلم: نهوان الأغبري

مدير برنامج التثقيف والإعلام الصحي مكتب الصحة محافظة عدن

أحبتي المواطنين والمواطنات،

إن حمى الضنك والملاريا من الأمراض الخطيرة التي تهدد صحتنا وصحة أطفالنا وأسرنا. وقد أثبتت التجارب أن الوقاية تبدأ من البيت، ومن سلوكياتنا اليومية التي قد تبدو بسيطة، لكنها تُحدث فرقًا كبيرًا في محاربة البعوض الناقل للمرض.

نعم، قد لا تصدقون، لكن الإنسان هو صانع أماكن توالد بعوضة حمى الضنك والملاريا دون أن يشعر! فالمياه العذبة الراكدة التي نجمعها دون انتباه، أو نتركها في أواني مكشوفة، أو نغفل عن تنظيفها وتغطيتها، تصبح بيئة مثالية لتكاثر البعوض الناقل للأمراض في منازلنا وشوارعنا.

كيف نحمي أنفسنا وأطفالنا؟

إليكم سلوكيات بسيطة لكنها فعالة:

• البعوضة الواحدة المسببة لحمى الضنك أوالملاريا تضع عدد مايقارب 100 الى 200 بيضة ويرقاتها تتكاثر في المياه العذبة الراكدة المكشوفة داخل منزلك أو في شارعك. بعد خمسة أيام يكتمل نموها وتخرج مايقارب عدد 200 من البعوض سواء المسبب للضنك او الملاريا وينتشر بين السكان سواء في المنزل أو خارجه. فلا تدعها تجد مكانًا للتكاثر في منزلك وشارعك؛ اكتشف بؤر توالدها وتخلص منها قبل أن يزداد انتشار المرض.

تذكر جيدًا: الإنسان صانع أماكن توالدها، فلا تكن أنت ذلك الإنسان.

خطوات الوقاية اليومية:

• قم بتغطية أواني وجالونات المياه بإحكام.

• قم بتغطية خزانات المياه بإحكام.

• احرص على التخلص من مياه المكيفات كل يومين.

• لا تترك الأواني أو الإطارات أو العلب الفارغة تمتلئ بمياه الأمطار أو الغسيل.

• قم بتغطية مياه الأواني المكشوفة في المنزل سواء في الحمام أو المطبخ أو في أي مكان في المنزل أو خارجه.

• قم بتجديد مياه سقي الطيور والمواشي كل يومين.

• رش الأماكن المشبوهة بمبيد آمن للقضاء على اليرقات والبعوض.

• استخدم الناموسية أثناء النوم، وركّب شبكًا ناعمًا للنوافذ لمنع دخول البعوض.

• شجّع أطفالك على أن يكونوا مراقبين في المنزل: يكتشفون الماء الراكد، ويبلغون عنه.

وماذا نفعل عند الاشتباه بالإصابة بحمى الضنك أو الملاريا؟

ماهي أعراض حمى الضنك؟

الحمى، الصداع الشديد، ألم المفاصل، ألم العضلات، ألم خلف العينين، غثيان وضيق، ظهور طفح جلدي.

أعراض الملاريا تشمل:

حمى، قشعريرة، تعرق، صداع، ألم في العضلات، غثيان وقيء، إعياء.

إذا كنت تعتقد أنك مصاب بحمى الضنك أو الملاريا ، من المهم استشارة طبيب للحصول على التشخيص والعلاج المناسبين .لا تتأخر في زيارة أقرب مركز صحي ، فالتشخيص المبكر ينقذ الحياة .

• لا تستخدم أدوية مثل البروفين أو الأسبرين في حال الاشتباه بحمى الضنك، لأنها تزيد من خطر النزيف.

• أكثر من شرب الماء والسوائل لتعويض ما يفقده الجسم.

• احصل على قسط كافٍ من الراحة، ولا تُرهق جسدك.

أحبتي...

إن حمى الضنك والملاريا ليست مجرد أمراض، بل هي إنذار يدعونا لمراجعة سلوكياتنا اليومية. كل بيت نظيف، وكل خزان مغطى، وكل قطرة ماء عذبة راكدة يتم التخلص منها فورا ، هي خطوة نحو بيئة صحية وآمنة.

عزيزي المواطن، كن أنت الحل، لا جزءًا من المشكلة.

لنكن جميعًا عيونًا يقظة ضد البعوض... فصحتنا مسؤوليتنا.