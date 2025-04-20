شكرا لبحثكم عن خبر الحماية الرئاسية والمقاومة الجنوبية في صيرة يكرمون القلعة وجنود شرطة السير بالمديرية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن / خاص :

كرمت قيادة اللواء الاول حماية رئاسية والمقاومة الجنوبية في صيرة مدير شرطة السير بالعاصمة عدن العميد عدنان محفوظ القلعة ونخبة من رجال المرور المناوبين في شوارع المديرية، وذلك في الحفل الذي أقيم صباح اليوم بحضور قائد معسكر 20 المقدم شائف علي الزُبيدي وقائد مقاومة صيرة علي هشام الاهدل عدد من القيادات الأمنية.

وجاء التكريم في الحفل الذي أقيم في مبنى إدارة شرطة السير بخورمكسر وبرعاية الوكيل الحصري لزيوت اوتو زون في اليمن توفيق شولق، وذلك اعترافا بالدور الكبير الذي يقدمه رجال المرور في تنظيم عملية السير والتفاني في تنفيذ عملهم وتحمل المشقة والتضاريس المناخية من أجل تحقيق السلامة المرورية.

المبادرة المميزة التي سطرت أحرفها اللواء الاول حماية رئاسية بقيادة القائد اوسان العنشلي والمقاومة الجنوبية في صيرة ممثلة بالاستاذ علي هشام الاهدل، يراد من خلالها تسجيل موقف وفاء للعمل العظيم الذي يقدمه جنود شرطة السير ومسئوليته في تطبيق قواعد السير وتحقيق السيولة المرورية ومنع حدوث تكدسات ناجمة عن الازدحام.

وفي بداية الحفل اثنى قائد معسكر 20 شائف الزُبيدي على جهود رجال المرور ودورهم في تنظيم حركة السير والتفاني في تنفيذ مهامهم بصورة مثالية على الرغم من الظروف والتحديات التي يواجهها شرطي المرور، بغية الاسهام في تنظيم حركة السير في الطرقات وتوفير الحماية والأمان من حدوث الكوارث .

وفي كلمة قائد المقاومة الجنوبية في مديرية صيرة علي هشام الاهدل أكد من خلالها على ضرورة تقدير واحترام الدور العظيم الذي يلعبه رجال شرطة السير في تنظيم حركة المركبات ومساعدتهم على تعزيز وتثبيت قواعد السلوك الأمني لدى السائقين وهو الأمر الذي يساعد على تجنب الحوادث في الطرقات، شاكرا الجهود المبذولة من قبلهم ومتمنيا لهم الاستمرارية بنفس الوتيرة.

وبدوره عبر العميد عدنان القلعة مدير عام شرطة السير بالعاصمة عدن نيابة عنه والمكرمين عن سعادته البالغة بهذه اللفتة الطيبة التي لامست مشاعرهم والتي تزيدهم ثقة وإصرار على مضاعفة الجهود والعمل بوتيرة عالية، مقدما شكره وتقديره للقائمين على فكرة التكريم.

وفي ختام الحفل تم تكريم العميد عدنان محفوظ القلعة بدرع تذكاري بالإضافة إلى تكريم جنود شرطة السير المناوبين في شوارع مديرية صيرة.