شكرا لقرائتكم خبر عن جماعة الحوثي تتهم هذه الدول بالتآمر في قصف ميناء رأس عيسى والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اتهم قيادي حوثي السعودية والإمارات بالتآمر مع أمريكا في قصف ميناء رأس عيسى بمحافظة الحديدة غربي اليمن .

وقال محمد البخيتي في تدوينة على ( إكس): هل تزامن التسربيات السعودية والاماراتية بعدم انخراطها في محادثات امريكية لشن هجوم بري على اليمن كان تمهيدا لقصف ميناء رأس عيسى النفطي.

وأضاف أن ذلك لإستبعاد اي رد يمني يستهدف منشآتها النفطية والحيوية.