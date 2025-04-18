شكرا لقرائتكم خبر عن صحفي يعلق على استهداف ميناء رأس عيسى في الحديدة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - علق الصحفي عبدالرحمن ربيع على استهداف ميناء رأس عيسى في الحديدة

وقال ربيع: أعرف ميناء رأس عيسى جيدا، ميناء خدمي بامتياز يعمل فيه الكثير من أبناء تهامة، العدوان الأمريكي المستمر يثبت فشله وبدليل ملموس عقب استهداف واحدة من أهم المنشآت الخدمية التي تعمل لصالح الشعب اليمني المحاصر منذ مارس 2015، ما حصل اليوم يضاف إلى قائمة ما قبله من عدوان طوال السنوات الماضية، نحن لن ننسى وستفشل كل المؤامرات، وللعلم الأمور تغيرت والمعادلات لم تعد كما كانت فالتصعيد الحاصل لن يمر مرور الكرام.

واختتم: فلن يموت ولن يعجز يمني -حر كريم أعلن دعمة لقرار إسناد ‎غزة- عن الانتصار لنفسه ووطنه وسيادته وستكون كلمات محمود درويش خير مثال، كما قال :"حاصر حصارك لا مفرُّ .. سقطت ذراعك فالتقطها واضرب عدوك لا مفرُّ...