شكرا لقرائتكم خبر عن اندلاع حريق ضخم قبل قليل(صورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �ندلع حريق كبير في أحد المحطات بسيئون بالخط السريع بعد سوق الخضره.

ويظهر من خلال مشاهدة الحريق وكانه في ناقلة نفط داخل حرم المحطة وتسبب الحريق بخسائر مادية



كانت هذه تفاصيل خبر اندلاع حريق ضخم قبل قليل(صورة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.