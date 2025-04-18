شكرا لقرائتكم خبر عن حديث صادم عن ضربة "حارقة خارقة" دمرت أهم ميناء الليلة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وصف الصحفي أحمد عايض الضربة الأمريكية التي استهدفت ميناء رأس عيسى النفطي في الحديدة بأنها "ضربة حارقة خارقة" لجماعة الحوثي. وأكد أن الميليشيا كانت تجني شهريًا "عشرات المليارات" من الريالات اليمنية من خلال تجارة المشتقات النفطية والسوق السوداء عبر هذا الميناء.

وأشار عايض إلى إعلان الجيش الأمريكي عن تدمير الميناء الذي كان يستخدمه الحوثيون كمصدر رئيسي للتمويل. واعتبر أن هذه الضربة تمثل ضربة موجعة لقدرات الجماعة المالية.

واتهم الصحفي أحمد عايض جماعة الحوثي بالتسبب في "تدمير البنى التحتية للشعب اليمني" نتيجة لأفعالها وسياساتها.

يأتي هذا التصريح في أعقاب إعلان القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) عن تدمير ميناء رأس عيسى للوقود، مؤكدة أنه كان تحت سيطرة الحوثيين ويستخدم لتمويل أنشطتهم.