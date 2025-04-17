شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. جريمة صادمة تهز صنعاء (أسماء المتورطين) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اقتحمت مليشيا الحوثي منزل المواطن اليمني مسعود فرحان فروان، وهو من أبناء محافظة صعدة، في العاصمة صنعاء فجر الأحد، وقامت بسلب ممتلكاته واعتقاله مع ثمانية أشخاص آخرين، بينهم أطفال قصر.

وبحسب شهود عيان، داهمت عناصر الحوثيين المنزل بقوة السلاح، وروّعت النساء والأطفال، وقامت بنهب جميع الممتلكات التي شملت سبع سيارات، ومبالغ مالية، ومجوهرات، وأشياء ثمينة أخرى.

وأكدت المصادر أن المواطن مسعود فرحان فروان اعتُقل برفقة ثمانية أشخاص آخرين، أغلبهم أطفال لم يبلغوا السن القانوني، واقتيدوا إلى جهة مجهولة. ووصفت هذه الواقعة بأنها "جريمة صريحة تنتهك كل الأعراف والقوانين المحلية والدولية، وتشكل اعتداءً صارخًا على الطفولة والبراءة الإنسانية".

وتم تحديد المسؤول المباشر عن تنفيذ هذا الاعتداء وهو المدعو أكرم عبدالملك عبدالرحمن عامر، الذي قاد عملية الاقتحام ميدانيًا. كما تم التعرف على ستة أسماء أخرى شاركت بشكل مباشر في عملية الاقتحام وهم: عبدالكريم خالد محمد الأشول، وعلي عباس المضواحي، وأيمن معياد (أحد القياديين في الجماعة)، ومسعودي غازي، وأحمد جهلان، وهاشم عساج الملقب بـ "أبو هاشم".

ووصفت المصادر هؤلاء بأنهم "خلية إجرامية منظمة تابعة للميليشيا الحوثية"، مؤكدة أنهم "شاركوا بشكل مباشر في انتهاك حرمة منزل مواطن أعزل، وسرقة ممتلكاته، واختطافه مع أطفال أبرياء دون أي سند قانوني أو مبرر إنساني".

وأشارت المصادر إلى أن هذه الجريمة تأتي ضمن "سلسلة من الانتهاكات الممنهجة التي تنفذها جماعة الحوثي بحق أبناء الشعب اليمني، وتستهدف كل من يملك أموالًا أو يعارض بطشهم، في اعتداء صارخ على القانون والكرامة والطفولة".



https://x.com/i/status/1912925266348810724

https://x.com/i/status/1912925266348810724