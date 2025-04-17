شكرا لقرائتكم خبر عن كشف تفاصيل هامة حول زيارة الأمير خالد بن سلمان إلى طهران ...وصحفي كبير : تحمل 3 رسائل هامة بشأن اليمن وإيران "شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال الكاتب والسياسي اليمني، د. عبدالقادر الجنيد، في تعليق له على زيارة الأمير خالد بن سلمان، وزير الدفاع السعودي، إلى طهران، أن الزيارة تحمل عدة رسائل هامة من المملكة العربية السعودية إلى إيران والحوثيين في اليمن.

وأوضح الجنيد أن الزيارة تأتي في سياق التأكيد على عدم علاقة السعودية بالتهديدات الأميركية تجاه إيران، مشيرًا إلى أن الرياض تسعى من خلال هذه الخطوة إلى تبديد أي تصورات قد تُثيرها التحركات الأميركية في المنطقة.

وأكد الجنيد أيضًا أن السعودية والإمارات لا يخططان لخوض حرب برية ضد الحوثيين في اليمن، مشددًا على أن لا نية لخوض أي عملية عسكرية مباشرة من أراضي اليمن أو السعودية أو الإمارات ضد ميليشيا الحوثي.

وفي السياق نفسه، أشار الجنيد إلى أن الزيارة تأتي أيضًا في إطار البحث عن أفكار إيرانية من أجل إقناع الحوثيين بقبول عملية سياسية في اليمن، حيث قد تكون هذه المحادثات خطوة نحو إيجاد حل سياسي للنزاع المستمر في البلاد.

تضمنت الزيارة حضور محمد آل جابر، السفير السعودي في اليمن، ضمن الوفد المرافق للأمير خالد بن سلمان، ما يبرز تواصل الجهود السعودية في البحث عن تسوية سلمية في اليمن.