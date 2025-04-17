شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: اهم ميناء تحت القصف والقيادة الأمريكية تعلق والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شن الطيران الحربي عدة غارات جوية استهدفت منطقة رأس عيسى والمنيرة بمحافظة الحديدة غربي اليمن. وأفادت مواطنون أن أربع غارات استهدفت بشكل خاص منطقة رأس عيسى. وأعلنت القيادة الوسطى الأمريكية (CENTCOM) في بيان لها عن تدمير ميناء رأس عيسى للوقود، مؤكدة أنه كان تحت سيطرة جماعة الحوثيين. وذكرت القيادة أن هذه العملية تهدف إلى تعطيل قدرات الحوثيين وتقويض بنيتهم التحتية التي يستخدمونها في تهديد الملاحة الدولية.



كانت هذه تفاصيل خبر عاجل: اهم ميناء تحت القصف والقيادة الأمريكية تعلق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.