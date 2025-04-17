ورد الان ...رسالة عاجلة من القيادة المركزية الامريكية للمواطنين بمناطق سيطرة الحوثيين "شاهد"

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عدن - ياسمين التهامي - شهدت العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات الواقعة تحت سيطرة ميليشيا الحوثي، خلال الساعات الماضية، قصفاً جوياً عنيفاً نفذته القوات الأميركية، مستهدفاً مواقع استراتيجية ومخازن أسلحة تابعة للجماعة.
وأوضحت القيادة المركزية الأميركية في بيان، أن هذه الضربات تأتي ضمن حملة عسكرية تهدف إلى تقويض القدرات الهجومية للحوثيين.
واكدت أن العمليات مركّزة بدقة على مواقع إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة والمنشآت العسكرية، مع الحرص على تجنّب أي استهداف للمدنيين.
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