شكرا لقرائتكم خبر عن هذا موعدها...قوات دولية تعلن إطلاق عملية عسكرية واسعة في اليمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تستعد القوات البحرية المشتركة (CMF) لإطلاق عملية عسكرية بحرية واسعة النطاق تحت اسم SEA SPIRIT روح البحر، تستهدف مكافحة القرصنة في منطقة خليج عدن، في خطوة تهدف إلى حماية واحد من أهم الممرات البحرية في العالم.

وأعلنت القوات عبر حسابها الرسمي في منصة اكس أن العملية ستبدأ الاثنين القادم (21 أبريل/نيسان) وتستمر حتى 26 أبريل، بمشاركة واسعة من وحدات بحرية متعددة الجنسيات وطائرات وأفراد، ضمن قوة المهام 151 بقيادة باكستان، وبتنسيق مشترك مع مهمة أتلانتا الأوروبية (NAVFOR ATALANTA).

وتهدف العملية إلى ردع وقمع أعمال القرصنة والسطو المسلح في المناطق المعرّضة للهجمات، خصوصًا مع تزايد المخاوف من عودة النشاطات الإجرامية قبالة السواحل الصومالية.

وأكدت المهمة الأوروبية رصد أربع عمليات قرصنة منذ بداية العام، ثلاث منها استهدفت سفنًا تحمل العلم اليمني.

يُذكر أن قوة المهام 151 تأسست في يناير 2009 كقوة متعددة الجنسيات، وتُعنى بمكافحة القرصنة وتأمين التدفق الآمن للتجارة في خليج عدن والمحيط الهندي.