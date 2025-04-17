شكرا لقرائتكم خبر عن عقب استهدافه بغارة جوية ومصرع عدد من القيادات...مليشيا الحوثي تفرض طوقًا أمنيًا على منزل تاجر أسلحة بصنعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - طوّقت ميليشيا الحوثي، اليوم الخميس، منزل تاجر أسلحة في العاصمة صنعاء، عقب تعرضه لغارة جوية، الليلة الماضية.

وقالت مصادر محلية، ، إن مليشيل الحوثي، طوقت منزل تاجر الأسلحة المعروف ربيع جرمان الصعدي، الواقع في حي النهضة بمديرية الثورة شمال العاصمة صنعاء، وذلك عقب غارة جوية أمريكية استهدفته وأدت إلى مصرع جميع من كانوا بداخله.

وأشارت المصادر أن الطيران الأمريكي استهدف اجتماعًا سريًا لقيادات حوثية بارزة كان يُعقد في الطابق الأرضي (البدروم) من منزل جرمان، والذي يتمتع بتحصينات قوية.

وبحسب المصادر، فإن الغارة أسفرت عن مصرع القيادي الحوثي خالد المداني، مسؤول أمن المنشآت في صنعاء، إلى جانب رجل الأعمال ربيع جرمان الصعدي، وهو أحد أبرز تجار السلاح المنتمين لمحافظة صعدة، وصاحب المنزل المستهدف.

وأكدت المصادر أن جرمان وصل إلى صنعاء صباح يوم الأربعاء، قادمًا من صعدة على متن سيارة "هايلوكس" غمارتين موديل 2022، برفقة علي أبو طالب، مرافق القيادي المداني، بالإضافة إلى قيادي حوثي رابع لم تُعرف هويته حتى الآن.

ووفقًا للمعلومات، فقد قُتل جميع من كانوا في الطابق الأول من المنزل على الفور، بينما نُقل الجرحى من الطابق الأرضي إلى المستشفى العسكري في صنعاء، بعضهم بحالة حرجة، إضافة إلى عدد من الجثث المتفحمة.

وتواصل الميليشيا الحوثية فرض طوق أمني مشدد على محيط المنزل، مانعةً دخول أو خروج أي شخص، وسط تكتم شديد حول تفاصيل الهجوم والخسائر البشرية في صفوفها.