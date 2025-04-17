شكرا لقرائتكم خبر عن في العاصمة صنعاء...تفاصيل هجــوم أمــريكي اســتهدف اجتــماع سري لقــيادات حــوثية بارزة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نفذت القوات الجوية الأمريكية، مساء يوم الاربعاء، هجوما شديدا استهدفت به اجتماع لقيادات في مليشيا الحوثي المدعومة من النظام الإيراني، في العاصمة المحتلة صنعاء.

وقال المحامي المعروف محمد المسوري، أن غارة أمريكية قصفت منزل على مشارف حي النهضة بمديرية الثورة في صنعاء المحتلة.

وأشار المسوري في تدوينة على حسابه الرسمي بموقع إكس، إلى تواجد ثلاثة قيادات من الصف الثاني لمليشيا الحوثي، في المنزل الذي تعرض لغارة أمريكية في حي النهضة، أثناء ما كانوا يعقدون اجتماع سري.

وأكد المحامي مقتل الثلاثة القيادات التي تعد من قيادات الصف الثاني مع أغلب مرافقيهم في القصف الأمريكي.

واضاف المحامي محمد المسوري، إلى أن عدد من الأطقم مليئة بالمسلحين وطوقوا المكان ومنعو المواطنين من تصوير الغارة.. مؤكدا أن عناصر المليشيا لا يزالون ينتشلون الجثث.

بالمقابل وفي إطار سياسة التكتم عن قتلاها، أعلنت وسائل إعلامية تابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية، عن مقتل شخص وإصابة آخرين مساء الأربعاء بغارات للطيران الامريكي استهدفت حي النهضة بمديرية الثورة في العاصمة صنعاء.

ويأتي إعلان الحوثيين عن مقتل شخص بغارة أمريكية على حي النهضة في الوقت الذي لم تتحدث في أخبارها السابقة عن غارة حدثت هناك، ما يشير إلى تكتمها عن بعض الغارات وطبيعة الأماكن المستهدفة.