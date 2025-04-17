شكرا لقرائتكم خبر عن نموذج يُجسد أصالة اليمن...شاب يمني يُبهر باحثًا سعوديًا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في تصريحات لافتة، أشاد الباحث الاستراتيجي السعودي البارز الدكتور عواض القرني بشدة بالشاب اليمني محمد عبدالله المسمري، مؤكدًا أنه يقدم "صورة ناصعة البياض لليمني الأصيل والجار الحريص على أرض الحرمين".

وجاءت هذه التصريحات في سياق تغريدات نشرها القرني عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي، حيث ركّز فيها على الدور الإيجابي الذي يلعبه المسمري كمسلم وعربي محترم يقدم نصائح قيمة تستند إلى تجارب عملية واسعة في دول متعددة.

وأكد الدكتور القرني أن الشاب محمد المسمري يعكس "الصورة المشرقة لأرض اليمن السعيد"، معربًا عن أسفه العميق للتغيير الذي طرأ على صورة الشعب اليمني نتيجة سياسات الحوثيين، الذين وصفهم بأنهم "رسموا صورة مشوهة بعيدة عن حقيقة اليمنيين وأصالتهم".

وأشار القرني إلى أن اليمنيين كانوا دائمًا شعبًا مُثقفًا، شريفًا، متمسكًا بمبادئ الدين الإسلامي وقيم العروبة، ولم يخونوا يومًا الأمة العربية أو يتعاونوا مع أعدائها.

قراءة في التاريخ والعلاقة الأخوية

في سياق تحليله للوضع الحالي في اليمن، أكد القرني أن "اليمنيين هم أهل علم ودين وحفظ لحقوق الجار"، مستذكرًا الدور التاريخي الذي لعبه الشعب اليمني في الدفاع عن القضايا العربية والإسلامية.

وقال: "لم يخون اليمنيون الأمة العربية مع عدوها يومًا، ولم يسبّوا الصحابة الكرام، ولم يمسّ شرف اليمنية العفيفة الطاهرة بسوء إلا في عهد الحوثي، الذي يتميز بالحقد على اليمن وشعبها ودينها وغيرة اليمن (العيب)، وعروبة اليمن".

وشدد القرني على أن الحوثيين ليسوا سوى "فئة ضالة" لا تمثل الشعب اليمني بأكمله، بل إن الغالبية العظمى من اليمنيين ما زالوا محافظين على أصالتهم وقيمهم النبيلة.

وأوضح أن "أمثال محمد المسمري هم الغالبية ولله الحمد، وأن وعيهم هو الذي سيعيد اليمن إلى سابق عهده وسيستعيد الصورة المشرقة التي عُرف بها اليمنيون عبر التاريخ".

رسائل التفاؤل والشكر

عبر الباحث السعودي عن تفاؤله الكبير بمستقبل اليمن، مؤكدًا أن الشعب اليمني لديه القدرة على استعادة دوره الريادي في المنطقة، خاصة إذا اعتمد على الشخصيات الواعية والمخلصة مثل محمد المسمري.

وفي ختام تغريداته، قدم القرني الشكر الجزيل لمحمد المسمري وكل "اليمنيين الشرفاء" الذين يمثلون قيم الأصالة والعروبة والإسلام، معبرًا عن تقديره العميق لتضحياتهم وجهودهم في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها البلد.

وفي رسالة حازمة، قال القرني: "لا عزاء للحوثة الخبثاء وللمتحوثين الجهلاء"، مؤكدًا أن الشعب اليمني لن يستسلم لهذه الفئة الضالة وسيعمل على استعادة حقوقه وإعادة بناء وطنه.

محمد المسمري: نموذج يحتذى به

الشاب اليمني محمد عبدالله المسمري، الذي أصبح محور إشادة الباحث السعودي، يُعتبر نموذجًا مميزًا للشباب العربي الواعي الذي يعتمد على العلم والمعرفة في تقديم الرسائل الإيجابية والنصائح القيمة.

ويتميز المسمري بأسلوبه المتزن والحكيم، مما جعله محل تقدير واحترام العديد من المتابعين داخل اليمن وخارجها.

تصريحات الدكتور عواض القرني جاءت في وقت حساس للغاية، حيث تواجه اليمن تحديات كبيرة بسبب الحرب المستمرة والصراعات الداخلية.

ومع ذلك، فإن كلمات القرني تعكس ثقة كبيرة في الشعب اليمني وقدرته على تجاوز هذه المرحلة الصعبة، خاصة إذا اعتمد على أبنائه الشرفاء الذين يمثلون قيم الأصالة والعروبة والإسلام