شكرا لقرائتكم خبر عن عودة مرتقبة للواء بن بريك إلى حضرموت للمشاركة في مليونية 24 إبريل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكدت مصادر إعلامية في حضرموت، أن نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك، سيعود إلى حضرموت خلال الأيام القادمة، وذلك للمشاركة في مليونية 24 إبريل التى دعا لها الانتقالي بالمحافظة.

وقال الصحفي،علي الجفري : “يسعدنا أن نُعلن عن عودة اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك، نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، إلى الوطن بعد فترة علاجية مثمرة في دولة ‎الإمارات العربية المتحدة”.





واضاف : “من المقرر أن يصل يوم الجمعة، 18 أبريل، إلى مدينة ‎المكلا، حيث سيشارك في فعالية إحياء ذكرى تحرير ساحل ‎حضرموت من تنظيم القاعدة الإرهابي”.

وختم بالقول : “نرحب بعودة بو عصام وندعو الجميع لاستقباله من مطار الريان الدولي!”.

هذا وكانت الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة حضرموت، قد أعلنت عن فعالية مليونية كبرى يوم 24 إبريل الجاري تحت إسم “حضرموت أولًا”، وهي تسمية تأتي للدلالة على الأهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية للمجلس الانتقالي الجنوبي ممثلة بالرئيس القائد عيدروس بن قاسم الزُبيدي، لحضرموت وأهلها، وأن تكون في مقدمة أهتمامات الانتقالي. حسب تصريح رئيس انتقالي حضرموت، العميد المحمدي.





وعن الفعالية قال المحمدي : “أن حضرموت ستحتفي بعد أيام بالذكرى التاسعة لتحرير ساحل حضرموت من قبضة العناصر الإرهابية في الـ 24 من أبريل، مشيرًا إلى أن هذا اليوم الاغر هو رمز للكفاح والصمود، وهذه الفعالية ليست مجرد ذكرى بل سيتم تسخيرها هذه المرة لتكون دعوة قوية لاستكمال ما تبقى من أراضي حضرموت، وتعزيز الهوية الجنوبية والتأكيد على الرفض وبقوة لمحاولات اختزال تمثيل حضرموت بحزب أو قبيلة”.

وأضاف المحمدي : ”في 24 أبريل سنحتشد في ساحة الحرية بالمكلا من كل حدب وصوب من ساحل حضرموت وواديها من سهولها وهضابها لنقول بصوت واحد النخبة الحضرمية خط أحمر وسنجدد العهد لقوات النخبة مختوما بالدم ونؤكد على تماسك نسيجنا الاجتماعي وقوتنا في مواجهة التحديات“.