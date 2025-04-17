شكرا لقرائتكم خبر عن "المخا تحلق في السماء: انطلاق الرحلات الجوية عبر المطار الدولي" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجّه رئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك، بسرعة استكمال إجراءات بدء تدشين الرحلات التجارية إلى مطار المخا الدولي بشكل عاجل، وفتح الفرص أمام شركات الطيران المختلفة لتسيير الرحلات التجارية المحلية والدولية منه وإليه.

جاء ذلك خلال ترؤسه، اليوم الثلاثاء، في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعاً لمناقشة إجراءات بدء تشغيل مطار المخا وتدشين الرحلات التجارية.

وأنشئ مطار المخا الدولي برعاية من نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح، وبدعم سخي من دولة الإمارات العربية المتحدة.

واطلع رئيس الوزراء على صورة شاملة حول استكمال البنى التحتية للمطار، وما تم إنجازه من تجهيزات لوجستية وفنية، والخدمات المصاحبة، إضافة إلى التنسيق الجاري مع وزارة النقل، وهيئة الطيران المدني والخطوط الجوية اليمنية لتدشين أول رحلة تجارية قريباً.

وخلال الاجتماع، أكد وكيل محافظة تعز المهندس رشاد الأكحلي، ومستشار نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح لشؤون الطيران الكابتن نبيل ضيف الله، ومدير مطار المخا خالد عبداللطيف، خلال الاجتماع، جاهزية المطار الكاملة للتشغيل والبدء في استقبال الرحلات التجارية المحلية والدولية.

وأعرب بن مبارك، عن تطلعه إلى أن يشكل مطار المخا الدولي نقلة نوعية إضافية في قطاع النقل الجوي والتنموي، نظراً لموقعه الاستراتيجي الهام؛ مشيداً بكل الجهود المبذولة في إنجاز مشروع مطار المخا الدولي.