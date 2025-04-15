شكرا لقرائتكم خبر عن لن تصدق من يكون ...أول اعتراف حوثي رسمي بمقتل أحد اكبر قيادات المليشيا البارزة في غارة أمريكية بصعدة "شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أقرت مليشيا الحوثي، اليوم، بمصرع أحد أبرز قياداتها في محافظة صعدة، ويدعى عبدالرحمن الظرافي، والذي يشغل منصب مسؤول ما يسمى بـ"القطاع التربوي" في المحافظة، وذلك بعد أيام من تداول أنباء عن مقتله في غارة جوية أمريكية استهدفته مطلع أبريل الجاري مع عدد من مرافقيه.

ونشرت وسائل إعلام تابعة للجماعة خبر تشييع الظرافي، في أول اعتراف رسمي بخسارة قيادي بارز إثر الضربات الجوية الأمريكية، مشيرة إلى أنه قُتل وهو "يؤدي واجبه في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس"، بحسب وصفها.

وكانت مصادر محلية قد ذكرت أن الغارة الجوية أدت أيضًا إلى مقتل القيادي الحوثي "أبو عبدالله يحيى الحمران"، مع عدد من مرافقيه، وذلك في منطقة حدودية بمحافظة صعدة.

وتأتي هذه العملية في إطار تصعيد أمريكي لوتيرة الضربات الجوية ضد مواقع ومسلحين حوثيين، ردًا على استمرار الجماعة في استهداف السفن الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن.