شكرا لقرائتكم خبر عن 10 نصائح فعالة لزيادة الرغبة الجنسية لدى الرجال والنساء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يلعب النظام الغذائي، وبعض المكملات، والتغيرات السلوكية دورًا كبيرًا في تعزيز الرغبة الجنسية وتحسين الحياة الحميمة. ووفقًا لموقع "Healthline"، فإن بعض الأطعمة والعادات اليومية يمكن أن تساهم بشكل ملحوظ في رفع مستويات الهرمونات وتحفيز الرغبة الجنسية لدى الرجال والنساء على حد سواء.

فيما يلي 10 نصائح لتعزيز الرغبة الجنسية بشكل طبيعي:

تناول الفواكه المحفزة

فواكه مثل التين، الموز، والأفوكادو تحتوي على فيتامينات ومعادن تعزز تدفق الدم إلى الأعضاء التناسلية، وتُعد من الأطعمة المثيرة للرغبة الجنسية.

الشوكولاتة الداكنة

تساهم في إفراز مواد كيميائية مثل "السيروتونين" و"الدوبامين"، اللذين يحسنان المزاج ويزيدان من الإحساس بالمتعة، بالإضافة إلى دورها في تنظيم تدفق الدم.

الأعشاب والتوابل

روائح مثل الريحان والثوم تؤثر على الحواس، والثوم بشكل خاص يحتوي على الأليسين، الذي يساعد على توسعة الأوعية الدموية وتحسين الدورة الدموية.

مستخلص لحاء اليوهيمبين

أشارت دراسات إلى أن هذا المكمل الطبيعي قد يساعد في تحسين جودة الانتصاب وزيادة الأداء الجنسي، خاصة عند استخدامه مع علاجات أخرى.

تعزيز الصورة الذاتية

الشعور بالرضا عن الجسم يعزز الثقة أثناء العلاقة الحميمة. التغذية الصحية والتمارين الرياضية المنتظمة تُحسن من نظرتك لذاتك وتزيد من التواصل مع الجسد.

التأمل وتخفيف التوتر

التوتر يؤثر على الرغبة الجنسية، خصوصًا لدى النساء. ممارسة اليوغا، التاي تشي، أو أي نشاط بدني مهدئ يمكن أن يخفف من التوتر ويحسن الأداء الجنسي.

الحصول على نوم كافٍ

قلة النوم تؤثر على مستويات الطاقة والرغبة الجنسية. النوم الجيد ضروري للحفاظ على توازن الهرمونات والشعور بالنشاط.

تعزيز القرب العاطفي

العلاقة العاطفية الصحية تنعكس إيجابًا على العلاقة الجسدية. التواصل الصريح، وحل النزاعات، وبناء الثقة، كلها عوامل تقوي الروابط الجنسية بين الشريكين.

التركيز على المتعة

بدلاً من القلق بشأن الأداء، ركز على الاستمتاع بالمشاعر والتجربة، مما يساهم في تخفيف الضغط وتحسين العلاقة الجنسية.

استشارة الطبيب عند الحاجة

في بعض الحالات، قد تكون هناك أسباب طبية أو نفسية خلف ضعف الرغبة. مراجعة الطبيب تساعد في التشخيص والعلاج، وقد يُحال الشخص إلى مختص في الصحة الجنسية إذا لزم الأمر.