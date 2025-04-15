شكرا لقرائتكم خبر عن حديث محزن صادر عن علي محسن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - علق نائب الرئيس السابق اللواء علي محسن الأحمر على وفاة المناضل اللواء الركن/ سعيد محمد غانم – نائب رئيس هيئة الأركان العامة لشؤون التدريب سابقاً بعد حياة حافلة بالعطاء والبذل في سبيل الوطن.



واكد اللواء علي محسن ان الراحل كان أحد رموز النضال الوطني، وممن لبّى نداء الثورة في 26 سبتمبر المجيدة، وشارك بكل شجاعة في ملحمة حصار السبعين، وكان له دور بارز في بناء وتطوير المؤسسة العسكرية منذ بداياتها.

وعبر علي محسن عن أصدق التعازي والمواساة لأسرة الراحل ، ولرفاق دربه في القوات المسلحة .. سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

