شكرا لقرائتكم خبر عن احذر... 6 أعراض لانسداد الشرايين تظهر ليلًا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يشدد الأطباء على أهمية التوجه الفوري للطبيب عند ملاحظة بعض الأعراض التي تظهر أثناء الليل، حيث قد تكون مؤشرًا على الإصابة بانسداد الشرايين، وهي حالة صحية خطيرة يمكن أن تهدد حياة المريض إذا لم تُعالج في الوقت المناسب.

ووفقًا لما ذكره موقع "The HealthSite"، فإن هناك علامات ليلية تنذر بوجود انسداد في الشرايين، أبرزها:

ألم الصدر

الشعور بألم في منتصف الصدر أو الجهة اليسرى، خاصة إذا ازداد عند الاستلقاء، قد يكون علامة على وجود انسداد في الشرايين ويستدعي تدخلاً طبيًا سريعًا.

ضيق التنفس

مع انسداد الشرايين، يضطر القلب لبذل مجهود إضافي لضخ الدم، مما يؤدي إلى صعوبة في التنفس، خصوصًا أثناء النوم.

تنميل في الأطراف

ضعف تدفق الدم إلى الأطراف قد يتسبب في الشعور بتنميل أو وخز في الذراعين أو الساقين ليلًا.

الإرهاق الشديد

المجهود الكبير الذي يبذله القلب قد يؤدي إلى شعور دائم بالتعب حتى بعد فترات الراحة أو النوم الكافي.

الشخير أو الاختناق أثناء النوم

انسداد الشرايين قد يؤدي إلى اضطرابات في التنفس أثناء النوم، مثل الشخير أو الاستيقاظ المفاجئ بسبب الشعور بالاختناق.

التعرق الليلي المفرط

التعرق الزائد خلال الليل، خاصة إذا صاحبه ألم في الصدر أو ضيق في التنفس، يُعد من العلامات التي لا يجب تجاهلها.

ويحذر الأطباء من إهمال هذه الأعراض، مؤكدين أن سرعة الاستجابة والعلاج المناسب قد يحميان المريض من مضاعفات خطيرة قد تصل إلى الأزمات القلبية أو السكتات الدماغية.