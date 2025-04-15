شكرا لقرائتكم خبر عن الطيران يتسبب برعب للسكان بهذه المحافظة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - افاد مواطنون ان قصف الطيران الليلة بمحافظة الحديدة تم بصواريخ شديدة الانفجار وكشف شهود عيان بأنهم سمعوا غارات جوية "شديدة الانفجار " لم تحدث من قبل وتسببت برعب كبير لدى السكان



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