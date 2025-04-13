شكرا لقرائتكم خبر عن كتائب "العائدين" تثير الرعب والهلع في صفوف الحوثيين وتوجيهات عاجلة بشأنهم"اختراق خطير" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حذرت ميليشيا الحوثي الإرهابية، من ما تسمى كتائب "العائدين" إلى صنعاء متهمة إياهم بالعمل لصالح حراس الجمهورية، التي يقودها عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح.

وقالت مصادر مقربة للمشهد اليمني اليوم السبت إن القيادات الحوثية الميدانية تلقت تحذيرات من جهاز الأمن والمخابرات - والذي تم دمجه من خلال ثلاثة أجهزة استخباراتية الأمن السياسي والأمن الوقائي والأمن القومي في إطار جهاز - بعدم الثقة في كتائب العائدين من جبهات القتال في الساحل الغربي والذين اعلنوا الانضمام للحوثيين والانفصال عن حراس الجمهورية .

وأضافت المصادر ان الحوثيين أصدروا توجيهات بالاكتفاء بالعائدين في التحرك في الأماكن العامة وعدم اطلاعهم على تحركات القيادات العليا وسط شكوك من هؤلاء العائدين بعد استهداف مواقع عسكرية حوثية ومقرات سرية للجماعة من قبل الطيران الأمريكي.



وأضافت المصادر ان الحوثيين رفعوا في وقت سابق بأرقام هواتف العائدين وخاصة القيادات الكبيرة وتم رفع تفاصيل الإتصالات الخاصة بهم وسط اتهام لهم بالعمل لصالح العميد طارق محمد عبد الله صالح.

وخلال الآونة الأخيرة، أقفت المليشيات الحوثية، عددا من القيادات العليا والذين كانوا بالتواصل ومعرفة الأماكن المستهدفة التي طالت منزل السهيلي والجنيد وشرف الدين وغيرها من منازل القيادات الحوثية العليا.