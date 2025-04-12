شكرا لقرائتكم خبر عن مطالبات للحوثيين بأصدار مايثبت أن آل البيت يمنيين..! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - طالب الكاتب والسياسي محمد المقالح أنصار الله بإصدار قرار يجعل من جميع اليمنيين على حد سواء إما من آل البيت أو من غير آل البيت، حتى لا يظل شغلها الشاغل موضوع الولاية والبطنين، في سخرية واضحة من التمايز الذي تمارسه تلك السلطة، مشيرا إلى أنه بغير ذلك لن يكون هنالك مواطنة ولا عدالة.

وقال المقالح في تغريدة على منصة إكس رصدتها “النقار”‏ مخاطبا أنصار الله: “أصدروا قرارا جمهوريا قولوا فيه إن اليمنيين جميعا من آل البيت أو من غير آل البيت”.

واضاف: “بهذه الطريقة لن يكون هناك تمايز في الوظيفة او في المعاملة، وسيكون كل يمني قادرا بجهده وبرضا شعبه أن يصل إلى أعلى منصب في الدولة اليمنية بدون شروط تعجيزية لا يملكها كل الناس”.

وختم المقالح تغريدته بالقول إنه “بغير ذلك لن يكون هنالك مواطنة ولا عدالة، ولن يقبل الناس بذلك طالما وكل شغلكم هي (الولاية) التي يشترط فيها (البطنين)، بينما 85 من اليمنيين لا بطنين لهم”.