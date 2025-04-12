شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن فضيحة حوثية تمتد لمسافات طويلة وتتطلب آلاف العمال (صادم) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف الصحفي هزاع البيل عن معلومات مثيرة حول الأنفاق التي تنشئها مليشيا الحوثي في اليمن، مؤكدًا أنها تمتد لمسافات طويلة وتتطلب آلاف العمال وسنوات من العمل، مما كان يمكن أن يشكل فرصة ذهبية لتوظيف اليمنيين.

لكن الحقيقة المذهلة، بحسب البيل، أن الحوثيين استبعدوا اليمنيين تمامًا من هذه المشاريع.

وأوضح البيل أن المليشيا استقدمت عمالاً من جنسيات غير يمنية، بينهم باكستانيون وإيرانيون، للقيام بأعمال الحفر، فيما يتولى عناصر من حزب الله وخبراء إيرانيون الإشراف.

وأشار إلى أن الحوثيين فرضوا سرية تامة، حيث يُمنع أي يمني من دخول مواقع هذه الأنفاق أو حتى معرفة أماكنها.