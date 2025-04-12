شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثيون يعلنون حالة الاستنفار ويُغلقون صنعاء...قرارات طارئة بمنع سفر مسؤولين وتشديد أمني غير مسبوق "تفاصيل" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر محلية في العاصمة صنعاء عن صدور توجيهات طارئة من جماعة الحوثي تقضي بمنع مغادرة عدد من القيادات والمسؤولين المدينة، في خطوة تعكس تصاعد التوترات الداخلية داخل مناطق سيطرة الجماعة.

وبحسب ما أفادت به المصادر لصحيفة عدن الغد، فقد طالت قرارات المنع قادة عسكريين ومشايخ قبائل، بالإضافة إلى مدراء عموم ووكلاء وزارات ومشرفين إداريين في مختلف المؤسسات الحكومية، فضلًا عن عدد من رجال الأعمال المقيمين في صنعاء، حيث تم إبلاغهم بوقف أي تنقلات أو سفر خارج العاصمة بشكل فوري.

وتعيش صنعاء منذ ساعات في ظل ما وصفته المصادر بـ"الإغلاق الأمني الداخلي"، حيث انتشرت وحدات أمنية ومسلحون تابعون للجماعة بكثافة في شوارع المدينة، وسط إجراءات تفتيش مشددة على المنافذ الرئيسية.

ويرى مراقبون أن هذا التحرك يعكس مخاوف متزايدة داخل جماعة الحوثي من تحركات داخلية قد تهدد استقرارها، في وقت تتصاعد فيه الأزمات السياسية والاقتصادية، وتتعالى أصوات التململ من داخل صفوفها.